Na twee eerdere veroordelingen: dronken ondernemer mag nu ook niet meer met de vrachtwagen rijden VHS

04 december 2019

18u41 0 Deerlijk F., een ondernemer van 38 uit Deerlijk, heeft van de politierechter een rijverbod van drie maanden gekregen omdat hij nog maar eens dronken betrapt werd achter het stuur. “Aangezien u blijft doen wat u wil, geldt uw rijverbod dit keer ook voor uw vrachtwagen”, sprak de rechter.

Terwijl z’n echtgenote in het buitenland verbleef, ging F. eerder dit jaar in op de uitnodiging van vrienden om bij hen te gaan tafelen. Het was zo gezellig dat de ondernemer de hele namiddag bleef. Terwijl de uren verstreken, deed hij zich te goed aan een behoorlijke hoeveelheid wijn. Nadien stapte hij toch nog in zijn wagen en dat had hij beter niet gedaan. In Waregem liep de man omwille van z’n rijgedrag in het oog van een politiepatrouille en moest hij stoppen.

Nauwelijks zichtbaar dronken

F. legde een ademtest af en liet maar liefst 3,2 promille alcohol in het bloed optekenen. Toch was het de man volgens de verbalisanten nauwelijks aan te zien dat hij dronken was. “U bent het dus gewoon om zoveel te drinken?”, vroeg de politierechter hem. Maar F. ontkende. “U bent al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed en twee keer voor vluchtmisdrijf”, sprak de rechter. “Toch blijft u gewoon verder doen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.”

Ook vrachtwagen aan de kant

Al twee keer werd F. de gunst verleend dat z’n rijverbod niet gold voor categorie C, waardoor hij weliswaar niet meer met de auto maar wel nog met zijn vrachtwagen mocht blijven rijden. “Ik vrees dat u toch eens op de blaren zal moeten zitten”, sprak de rechter. Hij veroordeelde F. tot een rijverbod van drie maanden voor alle categorieën, ook voor z’n vrachtwagen dus. De ondernemer moet bovendien een boete van 2.400 euro betalen en krijgt een alcoholslot opgelegd voor een periode van drie jaar. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst met goed gevolg medische en psychologische proeven ondergaan.