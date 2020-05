Motorfietser gewond bij botsing langs ringweg in Deerlijk LSI

15 mei 2020

22u02

Bron: LSI 1 Deerlijk Bij een botsing op het kruispunt van de Vichtesteenweg en de ringweg N36 in Deerlijk is vrijdagavond rond 20.30 uur een motorrijder gewond geraakt.

Hoe de aanrijding precies gebeurde, was niet meteen duidelijk. De lichte motorfiets kwam na de botsing op de rechterrijstrook van de N36 in de richting van Harelbeke terecht. Een tijdlang bleef die rijrichting plaatselijk volledig voor alle verkeer afgesloten. De motorrijder raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. Op het eerste zicht verkeerde hij niet in levensgevaar.