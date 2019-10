Mooimakers op bermborden moeten mensen aanmoedigen hun blikje niét op de openbare weg te gooien Joyce Mesdag

31 oktober 2019

17u53 0

“Wij houden het hier proper. Jij toch ook?” Dat is de leuze die de Mooimakers van Deerlijk willen meegeven aan iedereen in de gemeente. Een aantal vrijwilligers en een aantal kinderen van de basisschool Belgiek zijn vanaf nu te zien op grote bermborden. Er werden 14 borden geplaatst op 7 verschillende invalswegen.

“Er zijn in Deerlijk 16 actieve vrijwilligers die Deerlijk regelmatig proper maken”, zegt Koen Delie van Imog. “Elke Mooimaker neemt een aantal zelfgekozen straten, pleinen en wegen voor zijn rekening en ruimt minstens 11 keer per jaar het achtergelaten zwerfvuil en sluikstort op. Sommige vrijwilligers doen dit wekelijks tot meerdere dagen per week. Imog ondersteunt de vrijwilligers met opruimmateriaal, zoals grijpers, vuilzakken, handschoenen en een kleine financiële vergoeding. Daarnaast zijn er ook 2 basisscholen die deelnemen aan Operatie Proper, die dus met hun leerlingen nu en dan de straat op trekken om wat op te ruimen.”

“We willen met deze borden een gezicht geven aan wie de buurt proper maakt. Op die manier willen we iedereen oproepen om het werk van deze vrijwilligers te ondersteunen, door zelf geen zwerfvuil en sluikstort achter te laten. Samen zorgen we voor een nette gemeente.”

Deze actie kadert in het coachingtraject waarin Imog de gemeente Deerlijk ondersteunt. Coachingtrajecten van de Mooimakers helpen de gemeenten via een intensieve begeleiding om een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid uit te bouwen. Voor Deerlijk betekent dit coachingtraject dat er ook werk gemaakt wordt van een vuilnisbakkenplan.

Er werd 1624 euro geïnvesteerd in de borden. Patrick De Clercq nam de foto’s die gebruikt werden, de technische Dienst zorgde voor de plaatsing.

