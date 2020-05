Miquel (27) rijdt 370 keer de Olieberg in Deerlijk op en maakt evenveel hoogtemeters als de Mount Everest hoog is Christophe Maertens

11u00 3 Deerlijk De 27-jarige Miquel Declercq uit Harelbeke reed afgelopen zaterdag niet minder dan 370 keer de Olieberg in Deerlijk op. De fietser moet omwille van de coronacrisis de grote marathonritten waaraan hij deelneemt, links laten liggen en nam daarom een challenge aan: 8.848 meter omhoog fietsen, met andere woorden naar de top van de Mount Everest.

Miquel Declercq houdt van een stevig potje fietsen. De man neemt doorgaans deel aan lange marathonritten, maar die liggen nu stil omwille van de coronacrisis. “Ik ben wel blijven trainen en vorig weekend kwam een vriend met het voorstel om mee te doen aan de Everesting-challenge”, aldus Miquel. “Het is de bedoeling dat de deelnemer zoveel hoogtemeters rijdt als de Mount Everest hoog is, namelijk 8.848 meter. Je moet dat echter wel doen op een heuvel of een berg in de buurt van waar je woont. Ik woon in Harelbeke en de heuvel die het dichtste bij ligt, is de Olieberg in Deerlijk. Hoog is die echter niet, wat wil zeggen dat ik hem in totaal 370 keer moest beklimmen.”

De twintiger startte zijn avontuur zaterdag om 3.18 uur in de ochtend en eindigde om middernacht. “De eerste acht uur ging het vlot, maar daarna werd het toch wat lastig. Vooral toen het donker begon te worden, kreeg ik het moeilijk. Het was precies of de tijd stil begon te staan. Gelukkig kwamen er wel wat mensen supporteren, wat voor een mentale opkikker zorgde.”

Als alles goed gaat, dan vertrekt Miquel in augustus naar de Vogezen om er deel te nemen aan Les Trois Ballons, een fietsavontuur van 210 kilometer met 4.400 hoogtemeters. “Normaal gezien gaat dat evenement gewoon door, ondanks het coronavirus. We zullen zien hoe het allemaal evolueert. Daarna is het de bedoeling om in september in Picardië te gaan fietsen en in het najaar een hoogtestage te doen, alleen of met vrienden. Je kan dus wel zeggen dat ik ben gebeten door de fietsmicrobe.”