Milde straf voor man (35) die dood collega veroorzaakte in verkeersongeval Alexander Haezebrouck

17 december 2019

13u55 2 Deerlijk Een 35-jarige man uit Ronse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel omdat hij op 28 augustus 2017 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte op de E17 in Deerlijk. Hij reed toen in op een file. Zijn 46-jarige collega uit Grimbergen die op de passagiersstoel zat, kwam om het leven.

Jammeh M. (35) uit Ronse en Djordjy Rovic (46) uit Grimbergen, twee collega’s die als elektricien werkten voor het bedrijf Eiffage Collignon waren op 28 augustus samen met een bestelwagen onderweg naar een werf. Op de E17 in Deerlijk in de richting van Frankrijk liep het plots helemaal verkeerd. Door een ongeval met een vrachtwagen was een grote file ontstaan. Jammeh M. zat aan het stuur van de bestelwagen, Djordjy was passagier. Jammeh M. merkte de file veel te laat op en botste aan 120 kilometer per uur tegen een traag rijdende vrachtwagen. Djordjy werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Zijn werkmakker Jammeh M. wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor de onopzettelijke doding van de 46-jarige man. Jammeh M. drukte eerder al zijn spijt uit en heeft het lang moeilijk gehad met het ongeval. “Dit gaat me voor de rest van mijn leven achtervolgen, ik heb dit helemaal niet gewild”, zei Jammeh M. tijdens de pleidooien. “Ik passeer ook nog vaak op onze vaste afspreekplaats om te vertrekken naar een werf, dat valt me telkens zwaar. Ik hoop dat zijn familie me ooit kan vergeven.” Naast de gevangenisstraf met uitstel moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen en is hij zijn rijbewijs kwijt voor drie maanden waarvan 16 dagen effectief. Als hij daarna opnieuw wil rijden moet hij eerst slagen voor medische en psychische testen en het theoretisch en praktisch rijexamen. Aan de zus van Djordjy moet hij een schadevergoeding van 3.900 euro betalen, aan haar man 750 euro en 500 euro voor hun kinderen. De toenmalige partner van Djordjy met wie hij één jaar een relatie had, vroeg een schadevergoeding van maar liefst 15.000 euro. De rechter bracht dat terug naar 2.500 euro.