Meer dan 100 gemeenten nemen deel aan Reveil Joyce Mesdag

15 oktober 2019

Eén op de drie Vlaamse gemeentes nemen deel aan de zesde editie Reveil, het evenement waarbij op 1 november de overledenen worden herdacht met poëzie, verhalen en muziek. Het initiatief ontstond in 2014 in Deerlijk, toen de leden van band Zinger kort na elkaar enkele vrienden verloren en frontman Pieter Deknudt hun overlijden op een warme manier wilde herdenken.

Elk jaar wordt Reveil succesvoller. Dit jaar nemen er dus meer dan 100 gemeentes deel. In onze regio is dat Deerlijk (zowel op de begraafplaats Centrum als op Sint-Lodewijk), Wevelgem (op de begraafplaats in Gullegem), Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wielsbeke.

Het initiatief lokt ook steeds vaker bekendere namen. Dit jaar zal Dana Winner op 1 november zal tussen 17 en 18 uur een akoestisch mini-concert spelen op de begraafplaats van Kermt (Hasselt), speciaal voor haar vader die daar begraven ligt.

Een overzicht van alle Reveil-locaties vind je op de website van Reveil: www.reveil.org.