Maxim Vandenbulcke blaast ‘t Gaverkasteel nieuw leven in Joyce Mesdag

17 juni 2020

18u06 0 Deerlijk Maxim Vandenbulcke (27) is de nieuwe uitbater van ’t Gaverkasteel in Deerlijk. Hij zal er een café-bistro van maken, met eenvoudige gerechten op de kaart en seizoensgebonden suggesties. “Ik vond dit een prachtige locatie”, vertelt Maxim, die ervaring opdeed bij traiteurszaak Vincent in Vichte.

“Er is hier met de kinderopvang, tennisclub en de scouts op de site al heel veel beweging”, zegt Maxim. “Ik zie het helemaal zitten.” De gemeente ging via een concessieovereenkomst op zoek naar een invulling die bij de rest van de gebruikers in het Gaverdomein zou passen. “De gunning is een eerste stap in de opwaardering van het Gaverdomein”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Het domein is een ideale sport- en ontspanningsplaats voor inwoners en de aanwezige verenigingen. We zochten een uitbating die hier maximaal aan tegemoet kan komen. We wensen Maxim heel veel succes en kijken uit naar een aangename samenwerking.”