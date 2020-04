Marie-Louise (91) in woonzorgcentrum aan coronavirus bezweken: “Personeel doet er alles aan om de beste zorg te bieden” LSI

07 april 2020

15u20

Bron: LSI 0 Deerlijk In woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk is bewoonster Marie-Louise Van Ryckeghem (91) aan het coronavirus bezweken. Ze was er het tweede slachtoffer van het dodelijke virus dat ondertussen al minstens 13 bewoners te pakken kreeg. Zes anderen wachten hun testresultaten af. “Chapeau voor het personeel, dat er alles aan doet om de beste zorg te bieden”, klinkt het bij familie van Marie-Louise.

De eerste officiële besmetting in het Deerlijkse woonzorgcentrum dateert van 29 maart. De dag nadien kregen ook de twee zonen en drie dochters van Marie-Louise te horen dat hun moeder besmet was. “De kinderen en kleinkinderen kampeerden sindsdien bijna constant aan haar raam op de gelijkvloerse verdieping van het woonzorgcentrum”, vertelt schoonzoon Bert. “Een geluk dat haar kamer op het gelijkvloers lag. Risico nemen om nog binnen te gaan, was niet meer gewenst. Maar het personeel deed haar best. Ze verplaatsten zelfs haar bed tot vlakbij het venster. Op die manier stonden we er zo goed als naast.”

Marie-Louise verbleef al 5 jaar in de Heilige Familie, aanvankelijk samen met haar echtgenoot Herman Ciers, na zijn overlijden in 2017 alleen. “Pas de laatste week ging haar toestand snel achteruit”, aldus nog Bert. “Maar op een leeftijd van 91 jaar weet je dat je vatbaarder bent. Uiteindelijk is het toch nog allemaal heel snel gegaan. Niemand heeft daar vat op. De rest van de familie bleef voorlopig wél gespaard van het virus. De afscheidsplechtigheid zal enkel in aanwezigheid van de kinderen en kleinkinderen plaatsvinden.” Marie-Louise was een nicht van Deerlijks ereburgemeester Roger Terryn en woonde haar hele leven op de wijk Belgiek. Samen met haar echtgenoot werkte ze op hun landbouwbedrijf, gespecialiseerd in zeugen.

Alle bewoners van de Heilige Familie die positief testen, worden op één aparte afdeling verzorgd. “De personeelsleden die instaan voor hun zorg, werken enkel op die afdeling, om besmettingsgevaar te beperken”, zegt directeur Koen Bellers, die op zijn beurt ook de personeelsleden bedankt voor hun inzet. “Deze situatie is nieuw voor iedereen, niemand heeft ooit al iets dergelijks mee gemaakt. Het is zwaar en lastig, maar iedereen blijft zijn uiterste best doen om het voor alle inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Met animatie op de kamer, één op één begeleide wandelingen, begeleiding bij het telefoneren op afstand naar familieleden. Onze medewerkers zijn uiteraard ook aangeslagen door de twee overlijdens. Maar ze geven niet op, omdat hun inzet cruciaal is voor onze bewoners.”