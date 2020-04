Man riskeert drie jaar cel voor aanranden minderjarig meisje Alexander Haezebrouck

29 april 2020

15u36 1 Deerlijk Een man uit Deerlijk riskeert een gevangenisstraf van drie jaar waarvan de helft met uitstel, omdat hij tot drie keer toe een minderjarig meisje heeft aangerand. Hij betastte het meisje en stuurde haar seksueel getinte berichtjes. Hij moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk.

De feiten gebeurden voor het eerst tijdens een babyborrel in 2018. “Hij greep toen naar haar kont en betastte haar ook tussen haar benen”, zei het openbaar ministerie. “Later in 2019 randde hij haar ook nog eens aan in zijn woning en in zijn auto toen ze aan het rijden waren langs de vaart. In de auto zat hij met zijn handen tussen haar benen, onder een doek zodat niemand het kon zien. Hij bracht vervolgens haar hand naar zijn penis en vroeg haar om eens te trekken, maar dat deed ze niet. Hij stuurde haar verder seksueel getinte berichtjes.”

Klachten uit het verleden

Tijdens het onderzoek werden nog twee klachten neergelegd van aanrandingen in het verleden. Het gaat om feiten van in 1997 en in 2004. In één geval zou hij aan de bloes van het 14-jarig slachtoffer geprutst hebben en haar gevraagd hebben om haar borsten te tonen. Dat zou gebeurd zijn toen het meisje destijds bij de man kwam babysitten. Een andere vrouw diende klacht in voor feiten van 2004, toen ze 11 jaar oud was. De beklaagde zou toen in haar bijzijn een pornofilm hebben opgezet en met zijn vingers in haar onderbroek gezeten hebben. Dat zou enkele minuten geduurd hebben. Toen de feiten aan het licht kwamen bij de echtgenote van de man, ontstond er een hevige discussie waarbij de beklaagde zijn echtgenote ook zou mishandeld hebben. Ook voor die feiten staat hij terecht. “Er is toen inderdaad geduwd en getrokken geweest”, pleitte zijn advocaat Francis De Decker. Wel wees hij erop dat er geen bewijzen zijn voor de aanrandingen in 1997 en 2004. “Mijn cliënt betwist die ook met klem en ze zijn volgens mij verjaard.” Eerst gingen de recente tenlasteleggingen nog veel verder, haalde hij ook aan. “Twee vriendinnetjes zeiden dat ze tot zes keer brutaal verkracht zijn geweest door de man. Dat bleek uiteindelijk allemaal ingefluisterd door de stiefvader van het slachtoffer. De zaak werd gelukkig geseponeerd. Maar de man zat daardoor wel vier maanden in voorhechtenis.” De advocaat vraagt om de man een straf op te leggen volledig met uitstel onder strenge voorwaarden. De beklaagde kon door de coronamaatregelen niet zelf aanwezig zijn op de rechtbank. Er stelde zich ook niemand burgerlijke partij in de zaak. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van drie jaar waarvan de helft met uitstel onder probatievoorwaarden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 27 mei.