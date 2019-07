Man riskeert celtraf voor masturberen op balkon Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

13u25 0 Deerlijk Een Deerlijkenaar riskeert een celstraf van vijf maanden voor twee feiten van openbare zedenschennis. Eén keer was David D. op zijn balkon op zijn gemak aan het masturberen, alleen passeerde net toen een politiecombi met agenten die duidelijk zagen wat hij aan het doen was.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. Twee maanden daarvoor, op 7 juli vorig jaar, dienden twee vrouwen al klacht in tegen de man. Ze hadden opgemerkt dat D. D. zo goed als in zijn blootje op zijn balkon zat. “Zijn geslachtsdeel was duidelijk zichtbaar”, zei de openbare aanklager. “De vrouwen vonden het gedrag van de man zeer aanstootgevend” In zijn verhoor verklaarde de man dat hij doorzichtige lingerie aanhad. Voor de twee zedenfeiten hangt er D. een celstraf van vijf maanden en een boete van 400 euro boven het hoofd. Volgens zijn advocate zit de beklaagde in een moeilijke periode en is hij aan het worstelen met zijn geaardheid. Vonnis op vier september.