Man (58) filmt bezoekers met camera in badkamer



Alexander Haezebrouck

07 september 2020

18u08 0 Deerlijk Een 58-jarige man uit Deerlijk riskeert 18 maanden cel voor voyeurisme. Hij plaatste een camera op de lavabo in de badkamer om beelden te kunnen maken van een andere persoon. Hij filmde er een jongeman mee die hij kende van op zijn werk.

De 58-jarige man leerde de jongeman kennen op zijn werk toen hij er stage kwam lopen. De 58-jarige man kon het goed vinden met de stagiair en er ontstond een band. Uiteindelijk ging de jongeman zijn collega vaak bij hem thuis opzoeken. Zo hielp de beklaagde de jongeman met zijn schoolwerk. Wat de stagiair niet wist is dat hij heimelijk werd gefilmd toen hij naar het toilet ging. De 58-jarige man kon de camera besturen via zijn gsm en iPad. De feiten kwamen aan het licht nadat de politie een huiszoeking uitvoerde bij de man in het kader van een drugsdossier. Hij kweekte enkele cannabisplanten en ging ook over tot de verkoop. In totaal verkocht hij tot zo’n 3 kilo cannabis. “Hij is nog voor de feiten aan het licht kwamen, gestopt met het voyeurisme”, pleitte zijn advocaat Hans Beerlandt. “Hij biechtte het ook zelf op aan zijn slachtoffer die hem een brief heeft geschreven waarin hij hem vergeeft. Hij woont bij zijn bejaarde moeder die erg ziek is. In de zoektocht naar alternatieve middelen heeft hij de cannabis gekweekt, maar is daar te ver in gegaan.”

Eerdere veroordeling voor zedenfeiten

Beklaagde H. D. is geen onbekende voor het gerecht. In 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij kroop toen naakt achter het stuur op zoek naar minderjarigen om seks mee te hebben. Hij bezocht ook chatrooms en zette daar minderjarige jongens aan om naak voor de webcam te verschijnen. Het openbaar ministerie vraagt nu om dat probatie uitstel te herroepen. Voor de nieuwe feiten riskeert hij een gevangenisstraf van 18 maanden. Vonnis op 30 september.