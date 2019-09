Man (26) voor rechter voor slagen aan ex-vriendin Alexander Haezebrouck

30 september 2019

16u21 0 Deerlijk Een 26-jarige man uit Deerlijk riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden voor het slaan en bedreigen van zijn ex en haar nieuwe vriend. Beiden hadden een relatie van 11 jaar en hebben samen een kindje. De 26-jarige man riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden.

De 26-jarige man uit Deerlijk en zijn ex hebben nog geregeld contact om de omgangsregeling met hun dochtertje te regelen. “Die contacten verlopen wel vaker in een ruziesfeer”, zei het openbaar ministerie. Zo ook op drie juni dit jaar. De 26-jarige Deerlijkenaar gaf toen zijn ex een slag tegen haar linkerslaap. Op vier juli dit jaar trok de man naar haar woning. Daar begon hij te bonken te schreeuwen aan haar deur. Op een bepaald moment brak hij de glazen deur om binnen te geraken. “Hij had een mes vast en verwondde de nieuwe vriend van zijn ex”, zei het openbaar ministerie. “Dat laatste is niet waar”, verdedigde hij zich. “Het was haar nieuwe vriend die een mes vast had, niet ik. Ik heb die kerel niet aangeraakt.” De beklaagde vraagt om hem een werkstraf op te leggen. “Ik heb nu eindelijk vast werk en wil me enkel daar nog op focussen en mijn kindje”, zei hij. Naast de gevangenisstraf riskeert hij ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op 28 oktober.