Luk Vandekerkhove, ereschepen van Deerlijk, is overleden op 75-jarige leeftijd



Joyce Mesdag

22 mei 2020

09u27 0 Deerlijk Vandekerkhove zetelde dertig jaar in de gemeenteraad van Deerlijk voor CD&V, van 1977 tot eind 2006. 28 jaar daarvan was hij schepen, onder meer van Sport, Financiën, Mobiliteit, Verbroedering, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking.

Luk Vandekerkhove was 50 jaar gehuwd met Rosa Defoirdt. Zij vierden hun gouden jubileum in augustus vorig jaar in het gemeentehuis. Hij is ook vader van Griet en Sofie en opa van Ceres en Baziel.

Burgemeester Claude Croes zetelde drie jaar met de ereschepen in het schepencollege en vond in hem een zeer loyale collega en schepen. “Luk heeft geschiedenis geschreven in Deerlijk”, zegt Croes. “Hij was een schepen die midden de mensen stond en als schepen van Sport ontbrak hij op zeer weinig sportieve activiteiten. Hij wist perfect wat er leefde bij de mensen. Ik ben dankbaar dat ik hem nog kon bezoeken enkele dagen voor zijn overlijden. We hadden in familiekring nog een goed gesprek en zijn interesse in de politiek bleef er tot zijn laatste levensdagen. De manier waarop Luk aan politiek deed is voor velen een voorbeeld: een luisterend oor midden de mensen, goed voorbereidend werk leveren en dan de juiste beslissing nemen! Ik zal Luk missen, want hij bleef ook na zijn politieke loopbaan een heel goed adviseur voor mij.”