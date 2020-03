Lokaalmarkt zet in op online besteldienst tijdens coronacrisis Joyce Mesdag

24 maart 2020

17u36 0 Deerlijk De Lokaalmarkten van Deerlijk en Heule pakken uit met een online bestelsysteem om zo ook in coronacrisistijden te kunnen blijven leveren. “We zetten voluit in op bestellingen”, zegt Karel Deknudt van de markt in Deerlijk. “Voor onze trouwe klanten willen we er immers altijd zijn, ook als het even tegenzit.”

“Tot minstens begin april is er geen Lokaalmarkt”, gaat Karel Deknudt verder. “Net nu voeding zo belangrijk is, net nu we onze meerwaarde ten volle kunnen bewijzen, mogen we geen verser, gezonder en eerlijker alternatief bieden. Dat vinden we heel jammer. Natuurlijk respecteren we die beslissing. Maar we hebben naar een creatieve oplossing gezocht, en een online bestelsysteem opgezet.” Klanten kunnen hun boodschappen in Deerlijk en Heule bestellen tot donderdag 26 maart. Alle boodschappen worden in Deerlijk op de dag van de markt, vrijdag dus, per klant samengezet. Klanten kunnen online aangeven op welke dag ze hun bestelling willen ophalen in Heule. “Vanzelfsprekend hanteren we strenge veiligheidsmaatregelen”, zegt Karel Deknudt. “We bedienen één klant per keer, klanten moeten ruim afstand houden en ze mogen alleen met bankcontact betalen. Met het bestelsysteem willen we tegemoet komen aan de wensen van veel klanten. We hebben een mooie basis van heel toegewijde klanten. Ze doen elke week bij ons hun boodschappen omdat ze van onze kwaliteit houden en achter ons verhaal staan. Voor die klanten willen we er altijd zijn. Ook als de omstandigheden wat tegenzitten.” Bestellen kan via de website van wwww.lokaalmarkt.be. Je vindt er ook de Lokaalmarkten van Roeselare, Brugge, Deinze en Gent.