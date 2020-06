Lichtgewonden na botsing door Franse bestuurder die in slaap valt Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

07u43 0 Deerlijk Op de E17 in Deerlijk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2 uur een ernstig ongeval. Een Franse bestuurder dommelde weg achter het stuur en knalde tegen de achterkant van een auto met een groepje jongemannen. Enkele betrokkenen raakten gelukkig slechts lichtgewond.

De Franse bestuurder was samen met zijn partner en een meisje onderweg in de richting van Frankrijk toen het ter hoogte van Deerlijk plots mis ging. “Mijn partner viel in slaap achter het stuur”, vertelt de vrouwelijke passagier. “Ik kon hem nog wakker maken, maar de botsing konden we niet meer vermijden.”

De Fransen knalden hard achterin een auto met een groepje jongemannen. Zij gingen door de klap aan het tollen en kwamen tot stilstand op de middenrijstrook in tegenovergestelde richting. Vooral hun auto raakte beschadigd, enkelen onder hen raakten lichtgewond. De Fransman, zijn partner en het meisje bleven ongedeerd. Door het ongeval waren de twee rechterrijstroken van de autosnelweg ter hoogte van Deerlijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer.