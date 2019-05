Levenslang rijongeschikt, maar alcoholverslaafde man blijft rijden VHS

29 mei 2019

15u51 0 Deerlijk Peter H., een man met een hogere opleiding uit Deerlijk, heeft van de politierechter vijf jaar rijverbod gekregen omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed. Eerder was de man om dezelfde reden ook al levenslang rijongeschikt verklaard. Een probleem, want H. heeft een commerciële job en moet veel de baan op.

De politie betrapte de Deerlijkenaar op 4 oktober 2017 in Desselgem. Bij controle bleek de man stomdronken: hij liet maar liefst 3,5 pro mille alcohol in het bloed optekenen. Peter H. moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Maar de man wist toen al dat het daar niet bij zou blijven. Eerder was H. immers al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Zijn verslaving leidde er ook al toe dat de politierechter de man levenslang rijongeschikt had verklaard, na onderzoek door een deskundige. Toch bleef H. dus rijden, alsof er niks aan de hand was. De politierechter veroordeelde hem nu tot zes maanden voorwaardelijke celstraf, vijf jaar rijverbod en een boete van 4.800 euro. De kans is klein dat Peter H. ooit z’n rijbewijs zal terugkrijgen. Hij moet daarvoor namelijk eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet ook geneeskundige en psychologische proeven afleggen.