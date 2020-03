Let (22) terecht voor moordpoging op landgenoot en werkmakker LSI

10 maart 2020

13u31

Bron: LSI 0 Deerlijk Een 22-jarige Let uit Deerlijk zit al vijf maanden achter de tralies voor een moordpoging op een Letse werkmakker. Jurgis K. stond dinsdag voor de rechter in Kortrijk terecht en riskeert 40 maanden cel.

Op 8 oktober 2019 mondde een discussie tussen beide Letse bouwvakkers uit in een fikse knokpartij. Ze konden het al langer niet met elkaar vinden. K. had al eens aangekondigd dat zijn werkmakker “tegen 15 oktober dood zou zijn.” Een eerste handgemeen op 4 oktober kon de politie nog in de kiem smoren maar 4 dagen later was het er bovenarms op. Het slachtoffer zette Jurgis K. uit de slaapkamer van hun gezamenlijke verblijfplaats in de Sint-Jozefweg in Deerlijk. K. pikte dit niet en keerde met een metalen L-profiel terug. Hij sloeg 8 tot 10 keer op zijn werkmakker. Die liep tal van verwondingen aan hand, hoofd en been op. Er moesten operaties aan te pas komen om de schade te herstellen.

Gepest

“Ik voelde me al langer door mijn werkmakker gepest en onrespectvol behandeld”, verdedigde Jurgis K. zich. “Hij viel me eerst aan, anders was ik zelf niet beginnen slaan. Maar het was niet de bedoeling hem te doden, ongeacht wat ik de dagen voordien zei. Dat was niet gemeend. Ik heb vooral op de benen en maar één keer op het hoofd geslagen.” Hij toonde zich bereid aan voorwaarden te houden om zijn agressie-, drugs- en drankprobleem beter onder controle te houden. Hij is van plan na zijn vrijlating opnieuw in de bouwsector aan de slag te gaan. Het slachtoffer is ondertussen naar Letland teruggekeerd. Vonnis op 31 maart.