Leerlingen schenken opbrengst paaseitjes als dankjewel voor de bezoekjes van hond Lizzy Joyce Mesdag

19 juni 2019

De leerlingen van juf Lobke en juf Tine in school De Kim hebben 250 euro geschonken aan de organisatie ‘Cosydogs’. De vzw Cosydogs bestaat uit vrijwilligers die met hun eigen hond op bezoek gaan in woonzorgcentra en scholen. “Ons enige doel? Mensen gelukkig maken met ons bezoekje”, vertelt het hondenbaasje Kaat Haezebroucke uit Kuurne. Kaat en haar hond Lizzy kwamen zeven keer op bezoek in de klas. De leerlingen mochten de hond aaien, ermee gaan wandelen, ermee spelen, kammen,… Om Cosydogs te bedanken schonken de leerlingen de opbrengst van hun paaseitjesverkoop, zo’n 250 euro. Daarmee wil Cosydogs software aankopen voor de vrijwilligerswerking.