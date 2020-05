Leer programma cultuurseizoen kennen via koptelefoonwandeling Joyce Mesdag

20 mei 2020

17u15 0 Deerlijk Het programma van het komende cultuurseizoen in Deerlijk wordt dit jaar voorgesteld via een koptelefoonwandeling, in plaats van het traditioneel lanceringsmoment.

“Naar jaarlijkse gewoonte wordt eind mei het cultuurprogramma van OC d’Iefte voor het volgende seizoen aangekondigd”, legt cultuurfunctionaris Freek Depraetere uit. “Ook in coronatijden hebben we gezocht naar een uitdagend, verrassend en kwalitatief programma. In 2020 bestaat OC d’Iefte 40 jaar. Een verjaardag die we niet zomaar willen laten passeren. In september organiseren we een groot verjaardagsfeest, maar ook doorheen de rest van het seizoen willen we iedereen nog op enkele verschillende momenten laten meevieren.”

Blikvangers tijdens het seizoen zijn onder andere Stijn Kolacny (Scala), Geike Arnaert, Henk Rijckaert en Kommil Foo. “Naast deze grote namen strikten we ook aanstormend talent. Denk maar aan Hans Cools & Mohsin Abbas (comedy) of Trio Dhoore (folk). Elk jaar wordt een lanceringsmoment georganiseerd waarbij je het volledige seizoen kan komen ontdekken. Gezien de huidige maatregelen rond het coronavirus, zochten we naar alternatieven. Zo stippelden we een koptelefoonwandeling uit in Deerlijk-Centrum en in Sint-Lodewijk. Langs enkele rustige, trage wegen kan je op zoek gaan naar QR-codes. Als je die scant, krijg je als eerste een voorsmaakje van het cultuuraanbod voor seizoen 2020-2021. Ideaal om er tijdens het lange pinksterweekend eens op uit te trekken in de eigen gemeente.”

De koptelefoonwandeling kan je doen van 25 mei tot en met 14 juni. Meer informatie over het volledige programma en de koptelefoonwandeling kan je vinden op www.deerlijk.be/cultuurseizoen.