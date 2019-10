Kunstschatten kijken voor 150ste verjaardag van de kerk op Sint-Lodewijk Joyce Mesdag

03 oktober 2019

De kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Sint-Lodewijk Deerlijk bestaat precies 150 jaar, en dat wordt dit weekend gevierd. Zaterdagnamiddag worden in de sacristie de waardevolle kunstschatten tentoongesteld die de kerk telt, en om 17 uur komt bisschol Lode Aerts de eucharistieviering voorgaan. Na afloop is er een receptie in het buurthuis, waar de heemkundige kring een tentoonstelling voorziet met archiefbeelden uit de rijke geschiedenis van de kerk. “Dat onze kerk 150 jaar een plek is geweest waar mensen sterkte en troost hebben gevonden, dat vonden we reden genoeg om daar iets rond te doen”, zegt Antoon Vanhoutte, voorzitter van de kerkfabriek. “Het is niet dat onze kerk zóveel waardevolle kunstschatten telt, maar wie altijd al eens onze kelken of onze monstrans (dat is een houder waarin een hostie kan worden getoond, nvdr.) van dichtbij heeft willen zien, kan dat dus dit weekend.”