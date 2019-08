Kruispunt Belgiek wordt volgend jaar heraangelegd Joyce Mesdag

28 augustus 2019

De aanbesteding voor de heraanleg van het kruispunt Belgiek zal dit najaar plaatsvinden, de eigenlijke werken gaan volgend jaar van start. Dat laat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) daarover aansprak, weten. “Minister Weyts tekende in mei het onteigeningsbesluit in kader van de herinrichting van het kruispunt Belgiek”, zegt Maertens. “De onteigeningen zijn al lopende. De eigenaars die onteigend zouden worden, werden geïnformeerd op een infomoment. Daarop is gebleken dat minnelijk verwerven mogelijk lijkt. De aanbesteding is gepland voor dit najaar. De start van de werken is voorzien voor volgend jaar”, zo zegt Bert Maertens.

“De herinrichting van het kruispunt Belgiek in het kader van een veiligere en efficiëntere mobiliteit was en is een prioritair dossier zowel voor de meerderheid als de oppositie in Deerlijk”, vult gemeenteraadslid Dirk Demeurie (N-VA) aan.