Krijgt Deerlijk enkele koopzondagen per jaar? Joyce Mesdag

19 december 2019

19u09 0 Deerlijk Het gemeentebestuur van Deerlijk denkt eraan om jaarlijks enkele koopzondagen te organiseren.

“We willen daarmee bewust inzetten op de beleving in ons centrum”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Het is iets dat we zullen opnemen in ons beleidsplan lokale economie. Uiteraard zullen we polsen bij ons lokale handelaars hoeveel behoefte zij daaraan hebben. We geven de voorkeur aan één of twee koopzondagen waar iedereen aan meewerkt dan aan vijf of zes koopzondagen waar dan maar de helft van de winkels open is. De koopzondag van dit weekend smaakt wat ons betreft alvast naar meer.”