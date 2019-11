Kraanvogel maakt een wandeltochtje door Deerlijk Joyce Mesdag

04 november 2019

17u53 0 Deerlijk Wie afgelopen nacht een kraanvogel dacht gespot te hebben in Deerlijk, hoeft niet aan zichzelf of aan zijn gezichtsvermogen te twijfelen. Er was er inderdaad eentje op wandel, want Ines Dermul van Wildlife Interventie Team Zuid West-Vlaanderen werd opgeroepen door de politie om het beestje te gaan oppikken.

Het wacht nu op zijn ‘baasje’ bij de dierenarts. “De vogel is geringd”, zegt Ines. “We hebben aan de bevoegde instanties gevraagd van wie de vogel is. Tegen morgenmiddag ten laatste zullen we wel weten waar die ergens vandaan komt.”

De vogel is wellicht van een kweker. “De vogel wordt perfect legaal gehouden, en is in orde met alle documenten. We hebben de vogel vrij gemakkelijk kunnen vangen, door ‘m eerst in een veilige zone te drijven en er daarna rustig tegen te praten.”