Koppel riskeert celstraf na ontelbare telefoontjes naar schuldbemiddelaar Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

17u04 0 Deerlijk Een koppel uit Deerlijk moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank voor belaging van hun schuldbemiddelaar. Ze pleegden ontelbare telefoontjes en stuurden onophoudelijk mails. “Eén dag belden ze hun schuldbemiddelaar maar liefst 75 keer op”, zei de procureur.

Het koppel belde hun schuldbemiddelaar gemiddeld zo’n 25 keer per dag, met daarin één recorddag van maar liefst 75 keer. “Ze gebruikten daarvoor vooral hun gsm maar belden ook met de vaste lijn”, zei de procureur. De schuldbemiddelaar zag zich uiteindelijk in februari 2018 genoodzaakt om klacht neer te leggen tegen hen. “Beiden hebben beperkingen”, pleitte hun advocaat. Ze werkten in De Waak maar werden ook daar ontslagen. “Ze beseften niet dat ze zoveel telefoontjes hadden gepleegd. Ze wilden uiteindelijk gewoon meer geld hebben om te leven.” Ook een notaris die hen volgens hen kon helpen bij het verkrijgen van een lening, moest er een tijdje aan geloven. Het koppel riskeert nu een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel. Hun advocaat vraagt de opschorting van straf. Vonnis op 25 maart.