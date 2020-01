Koppel koperdieven riskeren tot één jaar cel AHK

17 januari 2020

08u10 0 Deerlijk Een koppel uit Waregem riskeert tot één jaar cel voor het plegen van een koperdiefstal bij Casier Recycling in Deerlijk op 11 mei vorig jaar. In hun auto vond de politie maar liefst 11 zakken met drie ton koper.

De politie werd gealarmeerd op 11 mei vorig jaar nadat er was ingebroken bij Casier Recycling in Deerlijk. Eens ter plaatse stootten ze al snel op een 32-jarige man uit Waregem die met zijn auto bij het hekken staat van het bedrijf. Al snel komt ook zijn echtgenote ter plaatse. In het bedrijf is maar liefst drie ton koper gestolen. In hun auto vindt de politie ook 11 zakken met koper. “Maar wij hebben die diefstal helemaal niet gepleegd”, vertelde het koppel tegen de rechter. “Ik had autopech en heb me toevallig daar geparkeerd. Wij handelen wel in koper maar we zijn geen dieven.” Tijdens een huiszoeking werd in de handtas van de vrouw drie ticketjes gevonden van een ijzerhandelaar in Gent waar ze koper hadden verkocht. “In twee maanden tijd hadden ze zo 9.200 euro verdiend”, zei het openbaar ministerie. De man riskeert nu een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 1.200 euro, zijn vrouw een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.200 euro. Het openbaar ministerie vraagt ook om de auto van het koppel verbeurd te verklaren. Vonnis op 12 februari.