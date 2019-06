Kleuter (2) op nippertje uit zwembad gered: moeder en stiefbroer kunnen jongen reanimeren LSI

23 juni 2019

11u58

Bron: LSI 0 Deerlijk In de tuin van een woning in Deerlijk is gisterenmiddag op het nippertje een kleuter van 2 jaar uit het water van een zwembad gered. Hij kon gereanimeerd worden en herstelt in het ziekenhuis.

Nauwelijks een minuut ontsnapte het jongetje aan de aandacht van zijn moeder en haar stiefbroer. Genoeg om richting het zwembad in de tuin te lopen en er ook pardoes in te vallen. Van zodra de moeder, die haar aandacht ook op een baby’tje moest richten, opmerkte dat ze haar zoontje niet langer zag, sloeg ze alarm.

Vrijwel meteen kon ze de jongen samen met haar stiefbroer uit het water redden, reanimeren en de hulpdiensten bellen. Samen met een toegesneld mugteam en een ambulance slaagden ze er in de kleuter opnieuw bij bewustzijn en zijn positieven te krijgen. Hij herstelt in het ziekenhuis.

“Als we er iets positiefs kunnen aan overhouden, is het de wijze les dat je kleine kinderen echt geen seconde uit het oog mag verliezen in de nabijheid van water”, aldus de grootvader van het kindje bij wie zijn dochter op bezoek was.

Begin juni verdronk nog een kind van 4 in een opblaaszwembad in het vlakbij gelegen Harelbeke.

