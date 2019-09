Klant geslagen en geschopt in nachtwinkel LSI/JME

09 september 2019

18u26

Bron: LSI/JME 6 Deerlijk In een nachtwinkel langs de Stationsstraat in Deerlijk is zondagavond een 52-jarige man uit Deerlijk door drie jongeren geslagen en geschopt. “Het gebeurde zonder enige aanleiding”, vertelt Greet Ravelingien, de partner van slachtoffer Nico Van der Wildt.

Greet en Nico waren zondagavond tussen 21 en 22 uur op de terugweg van Fancy Fair, het scoutsevenement in de gemeente. “Aan de nachtwinkel stopten we nog om een pakje sigaretten te kopen”, aldus Greet. “Plots begonnen drie jongeren uit het niets op Nico te slaan. Toen hij op de grond lag, kreeg hij nog enkele schoppen. Waarom? Geen idee, of het moet zijn dat eventjes haperen met de schouder voor hen voldoende was om zo agressief te worden.” Na de vechtpartij sloeg het drietal op de vlucht op hun fiets. “Het ging allemaal zo snel dat ik nauwelijks een persoonsbeschrijving kan geven”, aldus nog Greet. Het koppel hoopt dat er nog getuigen zijn die kunnen helpen in de zoektocht naar de daders. “Nico heeft veel pijn en ligt al de hele dag in bed. Zijn oog en kaak zijn helemaal opgezwollen, net als zijn rug. Volgens de dokter liep hij wel geen breuken op.” Er volgt nog een klacht bij de politie.