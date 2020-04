Kinderboerderij Bokkeslot mag niet deur tot deur gaan met bloemetjes, Lokaalmarkt stelt webshop ter beschikking Joyce Mesdag

29 april 2020

16u50 0 Deerlijk Kinderboerderij Bokkeslot uit Deerlijk mag door de coronacrisis dit jaar met moederdag niet deur tot deur gaan met bloemetjes, dus stelt Lokaalmarkt hun webshop ter beschikking.

“Naar aanleiding van Moederdag organiseert Kinderboerderij Bokkeslot traditioneel een bloemetjesverkoop”, zegt Karel Deknudt van Lokaalmarkt.” Door het coronavirus kunnen de vrijwilligers van de boerderij dit jaar niet van deur tot deur gaan. De bloemetjesverkoop betekent traditioneel echter een belangrijke bron van inkomsten voor Kinderboerderij Bokkeslot. Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus moest de kinderboerderij bovendien eerder al de opendeurdagen en verschillende kampen annuleren."

De organisatie van Lokaalmarkt, een boerenmarkt met bar en kinderatelier, springt daarom in de bres. “Omdat er geen markten mogen plaatsvinden, werkt Lokaalmarkt uitsluitend met bestellingen. Klanten kunnen hun producten van maandagavond tot en met donderdag via een webshop bestellen om dan op vrijdag af te halen. Lokaalmarkt stelt die webshop nu ter beschikking van Kinderboerderij Bokkeslot. Wie een geranium of kalanchoë wil kopen, kan die op zaterdag 2 en zondag 3 mei bestellen via de website van Lokaalmarkt: www.lokaalmarkt.be (via de knop ‘reserveren’). Afhalen kan dan op zaterdag 9 mei tussen 10 en 12 uur in Uzien in Deerlijk (De Cassinastraat 10). Kinderboerderij Bokkeslot past tijdens het afhaalmoment alle strenge veiligheidsmaatregelen toe die van toepassing zijn in de strijd tegen corona.”

Boer Willem is alvast blij met de oplossing. “Corona komt ook voor onze boerderij hard aan. Zo is het ook nog onzeker wat er met de zomerkampen zal gebeuren. Door deze creatieve samenwerking kan onze bloemetjesverkoop dit jaar toch plaatsvinden. We hopen dat heel veel mensen de weg naar de webshop van Lokaalmarkt vinden om op die manier onze werking te steunen.”