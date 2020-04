Katia van communiezaak Maison Jujupe maakt nu ook modieuze mondmaskers Joyce Mesdag

07u34 0 Deerlijk Katia Desauw, die exclusieve communiekledij-op-maat maakt in haar atelier Maison Jujupe in Deerlijk, maakt nu ook mondmaskers. Ze heeft een webshop opgezet zodat mensen gemakkelijk kunnen bestellen.

“Ik wil vooral dat de mensen vlot aan mondmaskers kunnen raken”, zegt Katia. “Als we virologen mogen geloven, zullen we die de komende maanden en jaren nog veelvuldig nodig hebben. Ik zie het als een muts die je voortaan aandoet als het koud is, en als ik iets draag, kies ik liefst voor iets moois en duurzaams. Mijn mondkapjes passen in die omschrijving.”

Ze rekent 15 euro per mondkapje. “Dat is echt een hele redelijke prijs, als ik rekening houd met de tijd die ik erin stop. Het gaat ook om kwaliteitsvolle stoffen, die ik afwerk met een biesje of kantje. Het zijn dus echt stijlvolle accessoires. Ik heb de voorbije weken 150 mondkapjes gemaakt voor mensen uit mijn omgeving, belangeloos. Vanaf nu moet ik er wel iets voor aanrekenen. Communies en huwelijken zijn er niet meer voorlopig, dus komt er via die weg geen werk binnen. Met mijn mondkapjes probeer ik deze periode wat te overbruggen. Ik heb nog heel veel inspiratie voor tal van leuke modelletjes, voor vrouwen, voor mannen, en voor kindjes.”

De maskers kunnen gewassen worden op een kookprogramma, en hebben een filtergleuf waar een externe filter ingeschoven kan worden. “Mondmaskers met elastieken achter de oren vind ik niet aangenaam, vandaar dat ik werk met handige hoofdelastieken of -linten.”

De shop vind je op shop.maisonjujupe.be .