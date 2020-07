Jongeman (18) opgepakt na nachtelijke inbraak in Deerlijk LSI

10 juli 2020

17u11

Bron: LSI 0 Deerlijk In de Vrijputstraat in Deerlijk is donderdag iets over middernacht een inbreker geklist. De lokale recherche van de politiezone Gavers onderzoekt of hij nog andere strafbare feiten pleegde.

Iets over middernacht arriveerden de bewoners van de geviseerde woning thuis. Dat schrikte de inbreker op. Hij sloeg op de vlucht en kon door een alerte buur worden gezien. Via het noodnummer 101 werd de politie gealarmeerd, die meteen een politiepatrouille ter plaatse stuurde. In de omgeving kon op basis van de persoonsbeschrijving een 18-jarige verdachte uit Waregem opgepakt worden.

De politie onderzoekt of hij nog voor andere strafbare feiten in aanmerking komt. Vrijdag bleef hij alvast de hele dag in de cel. Wellicht zal hij zich later via snelrecht voor de rechter moeten verantwoorden.