Je bent nooit te oud om je dromen te realiseren: Jacqueline (90) springt uit vliegtuig

10 augustus 2020

Deerlijk Het is nooit te laat om je dromen te realiseren. Dat ondervond Jacqueline Courtens uit Deerlijk. Afgelopen weekend mocht ze dankzij haar familie en Skydive Flanders in Moorsele een parachutesprong maken. "Ik zou geen 90 jaar moeten zijn, ik doe het meteen nog eens!" wist Jacqueline.

Jacqueline kreeg de sprong cadeau van haar familie voor haar 90ste verjaardag, vorig jaar in november. “We waren eigenlijk van plan om haar een bon te geven voor het Hof van Cleve”, zegt dochter Hilde Rigolle. “Maar het was mijn schoondochter die zei dat ze wellicht veel liever uit een vliegtuig zou springen. Mijn zoon, haar man dus, had een tijdje geleden een parachutesprong gemaakt, en toen mama dat hoorde had ze daarop gereageerd ‘dat ze dat eigenlijk ook al eens zolang wilde doen’. Blijkbaar klopte dat, want toen ze de bon kreeg vorig jaar, was ze dolgelukkig.”

Het was lang aftellen voor Jacqueline, want door corona werd de sprong telkens uitgesteld. Tot afgelopen weekend dus. Na de nodige opleidingen, en met een attestje van de dokter op zak, mocht ze de lucht in. Een levenservaring later landde ze opnieuw veilig op de grond. “Wij waren eigenlijk nerveuzer dan zij”, zegt Hilde. “Het was ook zo warm… Maar het kon haar niet deren, ze genoot met volle teugen.”

“Ik zou geen 90 jaar moeten zijn, ik doe het meteen nog eens!” wist Jacqueline, die liet optekenen dat haar armen en benen nog heel goed mee kunnen voor haar leeftijd.