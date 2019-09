Jaar rijverbod voor motorrijder met 3 (!) promille LSI

Bron: LSI 0 Deerlijk Een 62-jarige motorrijder is donderdag door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van één jaar en een boete van 4.800 euro. Op 18 mei 2018 knalde Jacques V. met bijna 3 promille alcohol in het bloed in Deerlijk op een tegenligger. “Een krankzinnig hoog gehalte op een motor”, vond de openbare aanklager.

Na een noodoproep van zijn bejaarde ouders sprong Jacques V. toch op zijn motor om hen te helpen, hoewel hij wist dat hij te veel had gedronken. Het bekwam hem slecht want in de Desselgemknokstraat in Deerlijk kwam hij tegen een tegenligger terecht. Hij bleek bovendien niet het juiste rijbewijs voor de motor te hebben. Hij liep de voorbije jaren al zes eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. Zijn advocaat gaf toe dat hij vroeger met een drankprobleem kampte na een faillissement en een echtscheiding. Maar in 2008 zocht hij daarvoor hulp in een ontwenningskliniek in Groot-Brittannië. “Nu is hij maar een gelegenheidsdrinker meer”, aldus zijn advocaat. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal V. opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven.