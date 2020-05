Inbrekers riskeren tot 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

15u22 0 Deerlijk Vier inbrekers moesten zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor twee inbraken in Wevelgem en Deerlijk vorig jaar. Ze riskeren allemaal 18 maanden cel. Ze ontkennen elke betrokkenheid, desondanks de grote bewijslast. “Ze zouden wellicht ook het bestaan van het coronavirus ontkennen”, zei de procureur scherp.

Het viertal werd begin december vorig jaar betrapt nadat ze aan het inbreken waren in een woning in Wevelgem. De bewoner werd plots wakker toen een onbekende man naast zijn bed stond. De inbreker zette het meteen op een lopen. “Het slachtoffer merkte dat zijn huis volledig doorzocht was en er waren sporen van een inbraak”, zei het openbaar ministerie. “Een alerte buurvrouw kon enkele goeie persoonsbeschrijvingen geven.” Op basis van die beschrijvingen werd het viertal in hun auto gestopt door de politie. “In hun auto vond de politie inbrekersmateriaal en de buit van een andere inbraak in Deerlijk.” Er bleek eerder die nacht ingebroken te zijn geweest in een woning in de Molenstraat in Deerlijk. “Die woning hadden ze volledig overhoop gehaald. Op beide plaatsen werden schoensporen gevonden van twee verdachten en op één van hun gsm’s stond een foto van hun auto en de woning in Deerlijk. Het dossier spreekt voor zich, en toch blijven halsstarrig ontkennen.” De vier mannen van Georgische afkomst verblijven sinds begin december in de gevangenis. Allemaal lieten ze hun advocaten vertellen dat ze niets met de feiten te maken hadden. Door de coronamaatregelen waren de Georgiërs zelf niet aanwezig in de rechtbank. “Mijn cliënt heeft een groene zak gevonden langs de weg, blijkt nu dat die goederen gestolen waren”, pleitte één advocaat. Een andere advocaat zei dat haar cliënt enkel was gevraagd om hen op te halen in Deerlijk en niets afwist van een inbraak. Enkel één verdachte liet optekenen dat hij tijdens de feiten de hele tijd in de auto was blijven zitten. “Het blijft me verbazen wat men allemaal kan vinden langs de weg”, repliceerde de openbare aanklager cynisch. “Ik vind nooit zoiets, ze zijn me altijd voor.” Vonnis op 18 mei.