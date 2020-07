In een week zes nieuwe coronabesmettingen in Deerlijk: “Mondmaskerplicht op bijkomende plaatsen in gemeente” Peter Lanssens

26 juli 2020

07u47 18 Deerlijk Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan zes in Deerlijk. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan de welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter is.

De stijging zet zich licht door in Deerlijk, maar dat kan een momentopname zijn. Deerlijk zit een eind boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Deerlijk zijn er dat nu 49,68 op 100.000. “De groei is sterker en komt er sneller dan verwacht”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V) in een videoboodschap. “Er is geen mondmaskerplicht in iedere straat. Komende maandag 27 juli volgt er wel een burgemeestersbesluit. Er zal een mondmaskerplicht op een aantal extra plaatsen zijn, los van de plaatsen die al door de Nationale Veiligheidsraad bepaald zijn. Het gaat over drie bijkomende plaatsen: in openbare parken, voor publiek op sport- en speelterreinen en op de parkings van warenhuizen.”



“Laat ons allemaal alert zijn in Deerlijk om er voor te zorgen dat een aantal geplande evenementen in augustus en september misschien wel kunnen doorgaan in onze mooie gemeente. Ongetwijfeld met een aantal beperkingen, maar beter laten doorgaan met beperkingen, dan afschaffen”, aldus nog Claude Croes.