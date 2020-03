IJsventer krijgt pv voor overtreding coronamaatregelen: “Had nog gevraagd aan FOD Economie of ik mocht werken. Ze wisten het niet” LSI

24 maart 2020

15u08

Bron: LSI 6 Deerlijk In Deerlijk heeft een ijsventer maandagnamiddag een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Jo Vuylsteke (57) riskeert nu een celstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. “Als ik daadwerkelijk een boete krijg, dan vecht ik die aan want ik was niet op de hoogte”, foetert Jo.

IJsventer Jo uit Deerlijk doorkruiste met zijn ijskar al sinds februari opnieuw de Zuid-West-Vlaamse wegen om ijsjes aan de man te brengen. Door de eerste zonnestralen, het ontluikende lentegevoel en het feit dat iedereen thuis zat had hij het extra druk. “Ik verkocht nu al net zo veel als in de zomermaanden”, aldus Jo. “Ouderen, maar ook kinderen waren blij me te zien. Zo konden ze eens een kort praatje maken. Ik zorgde voor hen voor een kleine verstrooiing. Iedereen nam uit eigen beweging voldoende afstand.”

Verrassing

“Zelf nam ik enkele extra voorzorgsmaatregelen: mondmaskers, speciale topjes zodat ik de hoorntjes niet met de handen moest vasthouden, extra ontsmettingsmiddelen,... Ik informeerde vorige week nog bij de politie en de FOD Economie of ik nog mocht uitrijden. Niemand kon me met zekerheid een juist antwoord geven. Het voorbije weekend passeerde ik in Kortrijk, Lauwe, Rekkem en Menen verschillende politiecombi’s. Niemand gaf een opmerking. Voor mij was het dus een verrassing dat ik een proces-verbaal kreeg en de deuren moest dicht doen. Maar een eventuele boete zal ik aanvechten. Ik vind dat ik niet goed geïnformeerd ben geweest. Ik kon toch niet dagelijks naar de FOD Economie bellen?”

“IJsventers vallen niet onder de noemer ‘takeaway’”, legt Kris Crepel van de politiezone Gavers uit. “Bij rondtrekkende ijskarren riskeer je dat te veel kinderen of klanten op een beperkte ruimte bijeen gaan staan.”

Werk zoeken

“Aan mij vertelde de politie dat ik niet meer mocht uitrijden, omdat ik geen volwaardige maaltijd aanbiedt. Maar dan hoor ik dat ijssalons wel nog open mogen blijven. Enfin, ik leg me er bij neer, maar zit nu wel zonder inkomen. Ik bood me al bij enkele transportfirma’s aan om tijdelijk als vrachtwagenchauffeur aan de slag te kunnen. Ik was 24 jaar actief als internationale chauffeur en heb nog steeds alle rijbewijzen en geschiktheidsattesten. Maar zonder resultaat voorlopig. Voorlopig hou ik er wel nog de moed in maar als dit lang duurt, weet ik niet hoe dit zal aflopen. Ik had er net mijn tiende seizoen als ijsventer opzitten en was mijn elfde met veel enthousiasme begonnen.”