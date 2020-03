Hulp nodig of zelf zin om een andere inwoner te helpen? Deerlijk Helpt is het antwoord! Joyce Mesdag

18 maart 2020

16u02 0 Deerlijk Deerlijkse inwoners die zelf hulp nodig hebben, of die anderen willen helpen, kunnen terecht op www.impactdays.be/deerlijkhelpt.

“De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen”, zegt schepen Louis Vanderbeken. “Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform Deerlijk Helpt opgestart.”

“Op www.impactdays.be/deerlijkhelpt bundelen we alle vragen en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 056 73 63 30. Gemeentemedewerkers brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten verlopen.”

“We willen vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen. Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers, enzovoort. Sommige mensen hebben nood aan iemand die naar de winkel gaat, een maaltijd brengt of je per telefoon op een fijne babbel trakteert.”

Bij het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers kan iedereen nu bovendien een gratis verzekering afsluiten. Tot nu toe kon dat enkel voor verenigingen.