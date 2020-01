Hommeles binnen N-VA: zes leden stappen in één keer op Joyce Mesdag

17 januari 2020

17u13 0 Deerlijk Zes bestuursleden, van wie drie zetelende mandatarissen, verlaten N-VA Deerlijk. Het gaat om raadsleden Mieke Ottevaere (Bijzonder Comité) en Sophie Mespreuve en bestuursleden Rita Joseph, Nele Goemaere en Veerle Derammelaere. Zij volgen gemeenteraadslid Dirk Demeurie. Volgens Demeurie stapt die zelf op uit N-VA, volgens het partijbestuur werd hij uit de partij gezet.

“Afgelopen dinsdag is beslist, na een laatste verzoeningspoging, om Dirk uit de partij te zetten”, zegt Johan De Poorter. “Demeurie bleef halsstarrig weigeren om zich aan de afspraken te houden die gemaakt werden binnen onze partij. Op bepaalde overlegmomenten over punten op de gemeenteraad werd niet iedereen uitgenodigd, hij verstuurde persberichten zonder anderen daarvan op de hoogte te brengen,… er was zelfs sprake van ‘pestgedrag’.”

Demeurie, die vrijdag moeilijk bereikbaar is, ontkent. “We kunnen ons niet langer vinden in de huidige manier van werken binnen het afdelingsbestuur van N-VA Deerlijk.”

Dat er vijf raadsleden Demeurie volgen, kan erop wijzen dat het probleem niet per se bij Demeurie ligt. Maar dat ontkent De Poorter dan weer. “Er zijn de voorbije maanden al meerdere mensen opgestapt omdat ze het niet konden vinden met Dirk. Wellicht keren die terug naar onze partij. Uiteraard vinden we het jammer dat er met Dirk andere krachten vertrekken die we liever nog bij ons hadden gehouden. Maar we bekijken het positief. Door dit conflict eindelijk achter ons te laten, krijgt de afdeling nu de ruimte om nieuwe talentvolle mensen aan te trekken en samen verder werk te maken van een sterke N-VA-afdeling voor Deerlijk. Wij gaan volop werken aan een nieuw positief lokaal verhaal.”

Onafhankelijk

Dat zorgt dat N-VA met Filip Terryn maar één raadslid meer overhoudt in de raad. “Aan het begin van deze legislatuur hebben de raadsleden een document ondertekend waarin ze zich ertoe verbonden om hun mandaat aan de partij terug te geven op het moment dat ze de partij zouden verlaten”, zegt De Poorter. “Dat is echter niet juridisch afdwingbaar. Een gemeenteraadszitje staat op naam, dus als de raadsleden niet opstappen, blijven ze als onafhankelijk raadslid zetelen.”

En dat is wel degelijk de bedoeling. “We zullen ons uiteraard blijven inzetten als onafhankelijke in de gemeenteraad en BCSD voor de Deerlijkse bevolking, en werken naar de verkiezingen van 2024 toe”, zegt Demeurie. “Voor alle vragen, suggesties blijven we dus uiteraard bereikbaar en aanspreekbaar.”

