Heraanleg kruispunt Oudenaardse heerweg Joyce Mesdag

31 augustus 2019

20u40 0

Op maandag wordt het kruispunt van de Oudenaardse heerweg met de Oude heerweg en de Groenstraat heraangelegd. De werken zullen ongeveer 15 dagen duren. In de Oudenaardse heerweg wordt een omleiding voorzien via de Vanneste Verweestraat. In de Oude heerweg blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk. De Groenstraat is tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.