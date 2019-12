Hele dag met kindjes rondgereden, nadien dronken tegen de lamp gelopen VHS

02 december 2019

19u18 0 Deerlijk Een 65-jarige man uit Kortrijk die actief is in sportkringen in Harelbeke, mag van de politierechter vier maanden niet rijden omdat hij gesnapt werd met zowat 2 promille. Het was niet de eerste keer dat de man veroordeeld werd voor rijden onder invloed.

C. had die bewuste dag in het voorjaar met zijn sportvereniging deelgenomen aan een initiatief voor het goede doel. De man reed de hele dag rond met kindjes. Nadien had hij kennelijk grote dorst want tijdens een alcoholcontrole in Deerlijk liet hij net geen 2,1 promille alcohol in het bloed optekenen. Dat leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank. Niet voor het eerst overigens want nog niet zo lang geleden werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. De Kortrijkzaan moest toen z’n theoretisch en praktisch rijexamen overdoen én ook medische en psychologische testen ondergaan. De man slaagde daar in en mocht dus opnieuw rijden. Voor zijn nieuwe inbreuk veroordeelde de rechter hem tot zes maanden rijverbod (waarvan twee met uitstel), een boete van 3.200 euro en opnieuw de vier proeven, zoals de vorige keer. C. hoeft evenwel geen alcoholslot laten installeren in zijn wagen.