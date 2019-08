Grote namen op podium Buikrock zaterdag Joyce Mesdag

30 augustus 2019

Deerlijk maakt zich op voor Buikrock, het festival met Niels Destadsbader als headliner. De zanger-presentator viert zijn erkenning als ereburger met een optreden in ‘zijn’ Deerlijk. Hij brengt ook nog een pak andere artiesten mee: onder meer Gers Pardoel, Stan Van Samang en Soulbrothers staan op de planken. “Het geeft een bijzonder gevoel, om naar dat grote podium te kijken”, zegt Hans Verbeke van Buikrock. “Zo’n groot podium hebben we hier in Deerlijk nog niet zo vaak gezien.” Op de affiche staat ook de nieuwe boysband Bobby. “Een initiatief van Miguel Wiels, die ook achter het succes van K3 zit. We verwachten dus wel veel van die gasten.” Het wordt heet zaterdag, tot 30 graden. “We voorzien gratis drinkbaar water op het festivalterrein.” Er zijn nog tickets. Ze kosten 45 euro in voorverkoop en 50 euro aan de deur. Meer info op www.buikrock.be.