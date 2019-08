Gemeenteraadsleden nemen het op tegen SV Snooker Pocket Joyce Mesdag

19 augustus 2019

Een ploeg met sportieve gemeenteraadsleden, en enkele van hun familieleden en vrienden, hebben het opgenomen tegen de voetballers van voetbalclub SV Snooker Pocket uit Deerlijk voor een benefietmatch. De opbrengst van het gebeuren ging naar het fonds dat werd opgericht in nagedachtenis van Dieter De Cauderlier, een graag geziene gast in de snookerzaak die twee jaar geleden overleed aan een hersentumor. Zijn zus Phyline en hun ouders richtten samen met de KU Leuven het fonds op om het onderzoek naar hersentumoren financieel te steunen. “Met het fonds wilden we graag zijn herinnering nog wat levendiger houden.” De match werd gewonnen door de voetbalclub SV Snooker Pocket, met 5-1.