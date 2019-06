Gemeente voert ‘voorzichtige’ gesprekken om grond aan te kopen in Stationswijk, ‘om er eventueel nieuwe voetbalsite te realiseren’ Joyce Mesdag

06 juni 2019

23u12 0

De gemeente is momenteel gesprekken aan het voeren om een aantal gronden te verwerven in de Stationswijk in Deerlijk, met het idee om daar -in de toekomst- eventueel een nieuwe voetbalsite te realiseren. Dat blijkt uit een antwoord van schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld) op een vraag van oppositieraadslid Dirk Demeurie N-VA Deerlijk. Hij had horen waaien dat de gemeente eigenaars van gronden langs de Tapuitstraat had aangesproken, en hij vroeg zich af of die geruchten klopten. Ja dus.

“Maar we zitten echt nog in een hele vroegtijdige fase”, zegt Vanneste. “We staan echt nog nergens op dit moment.”

De voetbalclub van Deerlijk kampt al een tijdje met plaatsgebrek. “De terreinen in de Guido Gezellestraat liggen er echter volledig ingesloten, waardoor er nergens een mogelijkheid is om uit te breiden”, zegt Vanneste. “Dus zijn er twee pistes: een kunstgrasveld, dat toch iets meer ademruimte zou geven aan de club, maar waar er tegelijk toch ook wat negatieve kanten aan zijn, of een nieuwe locatie. Die is in onze gemeente enkel mogelijk in de Stationswijk. In een vorige legislatuur werden daar al een aantal gronden verworven. We willen nu voorzichtig aftasten of we de ontbrekende gronden daar ook nog kunnen verwerven. Maar ik benadruk: we zitten echt nog in een voegtijdige fase.”