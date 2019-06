Gemeente maakt masterplan rond site brandweerkazerne Joyce Mesdag

06 juni 2019

Het gemeentebestuur van Deerlijk zal een masterplan opmaken voor toekomstvisie rond site brandweerkazerne. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Regine Rooryck (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Sophie Mespreuve (N-VA). Zij had in de brochure rond het cultuurseizoen in Deerlijk opgemerkt dat er op 20 september een optreden gepland staat in de brandweerkazerne. “Mag ik hieruit afleiden dat de brandweerkazerne een soort van nieuw ontmoetingscentrum wordt?”

“Niet helemaal”, wist Rooryck. In mei vorig jaar werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe brandweerkazerne in Deerlijk. Als alles vlot verloopt, kunnen de brandweerlieden er hun intrek nemen in 2020. Vanaf dan zal de kazerne in het centrum van Deerlijk dus leegstaan. “De oude kazerne wordt sowieso afgebroken”, zegt Regine Rooryck. “We gaan een masterplan opmaken met een toekomstvisie voor de site daar. In het verleden zijn al enkele activiteiten georganiseerd in de kazerne, zoals het evenement Kubus, en Kunstig Buitenspel. Sowieso kunnen er in afwachting van het masterplan nog andere evenementen doorgaan. Of het in de toekomst dus een nieuw ontmoetingscentrum zal worden, daar is nog niets rond beslist.”