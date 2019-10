Geld verdienen met groene energie kan straks ook in Deerlijk, Harelbeke, Menen, Waregem, Wervik en Zwevegem Joyce Mesdag

16u29 1 Deerlijk Na Kortrijk, tonen ook de lokale besturen van Deerlijk, Harelbeke, Menen, Waregem, Wervik en Zwevegem interesse in het project zonnedelen. Dat laat inwoners toe om te investeren in zonnepanelen voor op daken van openbare gebouwen in hun gemeente. In ruil genieten ze mee van de opbrengsten.

Zonnedelen verloopt via de burgercoöperaties BeauVent en Vlaskracht. “De coöperaties staan samen in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen voor een looptijd van 20 jaar”, legt Philippe Awouters van Vlaskracht uit. “Na die 20 jaar wordt de installatie eigendom van de gemeente.” Inwoners die aandelen kopen van de zonnepanelen, krijgen een jaarlijks rendement van maximum 6 procent. Hoe dat precies in z’n werk gaat, wordt duidelijk tijdens enkele geplande infomomenten. Elke kapitaalronde start na het infomoment in de gemeente. In Zwevegem is dat op dinsdag 5 november om 19 uur in Sportpunt 1, in Harelbeke op woensdag 6 november om 19.30 uur in de Zuiderkouter in de Speltstraat, in Deerlijk op donderdag 7 november om 19.30 uur in OC d’Iefte, in Menen op donderdag 14 november om 19 uur in LDC Allegro. In Wervik en Waregem liggen de infomomenten nog niet vast.