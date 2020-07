Geen mondmaskerplicht in Deerlijk: “Wel strenge controles” Peter Lanssens

24 juli 2020

16u21 0

De gemeente Deerlijk voert geen mondmaskerplicht in. De inwoners van Deerlijk moeten uiteraard wel altijd een mondkapje dragen waar dat opgelegd is door de Nationale Veiligheidsraad, zoals op drukke plaatsen en als je je verplaatst in een horecazaak. “De politie zal daar streng op controleren”, waarschuwt burgemeester Claude Croes (CD&V). “En aanvragers van evenementen in juli, augustus en september krijgen momenteel geen garantie tot organiseren.”