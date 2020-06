Garage uitgebrand, allicht door opladende elektrische fiets Alexander Haezebrouck

25 juni 2020

Deerlijk In de Fabiolalaan in Deerlijk brandde donderdagmiddag een garage van een woning uit. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op de woning zelf. "Ik was mijn elektrische fiets aan het opladen, toen ik iets later ging kijken stond alles in brand", vertelt bewoner Theo Decoene (78).

“Ik lag een tijdje in de tuin, terwijl mijn elektrische fiets aan het opladen was”, vertelt bewoner Theo Decoene (78). “Toen ik iets later ging kijken, stond de volledige garage in brand. Zelf kon ik niets meer doen. Ik heb mijn elektriciteit uitgezet en de brandweer gebeld.” Toen de brandweer arriveerde, ging het al om een uitslaande brand. “We konden verhinderen dat de vlammen oversloegen naar de woning”, vertelt brandweerofficier Henk Vanwalleghem. “Ook het huis ernaast konden we vrijwaren. De woning van de garage liep wel veel rookschade op. We hebben ook enkele dakpannen moeten weghalen om zeker te zijn dat daar nergens nog een vonkje was.” De garage van Theo is volledig uitgebrand. “Ook mijn auto die erin stond is kapot, net zoals nog een hoop ander materiaal.” De precieze oorzaak is van de brand is niet bekend maar de brandweer sluit niet uit dat het vuur veroorzaakt werd door de elektrische fiets. Theo zal enkele dagen bij familie verblijven vooraleer hij weer in zijn eigen woning terecht kan.