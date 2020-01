Gangsters gijzelen uitbaatster Fragine anderhalf uur lang: voor 100.000 euro aan merkkleding gestolen VHS

23 januari 2020

10u36 10 Deerlijk Régine Ronsse (73), de zaakvoerster van kledingwinkel Fragine in Deerlijk, heeft een horrornacht achter de rug. Hondsbrutale gangsters overvielen haar en gingen er vandoor met juwelen, de dagontvangsten, 1.000 dollar en voor zowat 100.000 euro aan pas geleverde merkkledij. De uitbaatster werd hardhandig aangepakt en zowat anderhalf uur lang gegijzeld.

De feiten dateren van een week geleden maar hebben nog altijd een zware impact op het slachtoffer. Wat Régine Ronsse overkwam, is dan ook niet min. De vrouw werd rond één uur in haar slaap verrast en keek recht in de ogen van twee gemaskerde daders. Verblind door het geschijnsel van zaklampen hoorde de 73-jarige vrouw de gangsters in gebroken Engels vragen naar geld. Toen Régine Ronsse daar niet op inging, werd ze geslagen op het hoofd en meegesleurd naar de badkamer en het toilet.

Twintig zakken merkkledij

Uiteindelijk sleurden de gangsters de weerloze vrouw aan de haren mee naar beneden, naar de winkel. Régine werd gedwongen de kassa te openen. De 250 euro startgeld die daar in stak, interesseerde de daders echter niet. Daarop vulden ze een twintigtal zakken met merkkledij, goed voor om en bij de 100.000 euro. Op de koop toe pikten de gangsters ook nog een flink bedrag aan dagopbrengsten mee, gouden juwelen van de uitbaatster én 1.000 dollar reisgeld. Ze lieten de verschrikte vrouw achter in de badkamer. Pas na enige tijd durfde ze alarm te slaan.

Derde keer al

De daders zijn nog altijd spoorloos. Ze zijn wel te zien op camerabeelden, opgenomen aan de voorzijde van de winkel, terwijl ze met hun zaklampen naar binnen schijnen. Op beelden van een ANPR-camera aan de grens in Rekkem is kort na de feiten te zien hoe een gestolen wagen met Franse nummerplaat aan een waanzinnige snelheid de grens oversteekt. Voor Régine Ronsse is het al de derde keer dat ze met zware criminaliteit geconfronteerd wordt. In december 2012 werd haar winkel op een zaterdagnamiddag overvallen door vier mannen. Die sloegen een verkoper en bedreigden hem met een mes. De daders gingen aan de haal met een hoop jassen, met een verkoopwaarde van 1.000 euro per stuk. Later die dag sloegen diezelfde daders nog eens toe in Knokke, waar ze jassen van hetzelfde merk stalen. In de beginjaren van Fragine bliezen boeven ook al eens de toegangsdeur op, om hun slag te kunnen slaan.