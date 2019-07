Gangsters gijzelen Milan dag voor 15de verjaardag en gaan lopen met duizenden euro’s Hans Verbeke

05 juli 2019

18u15 4 Deerlijk Een tiener werd vrijdag in de woning van zijn ouders een uur lang gegijzeld door twee dieven die uit waren op geld. Milan werd bedreigd met een schaar en geslagen met drumstokken. Daarna sloten de daders hem op. De tiener, die morgen z’n 15de verjaardag vierde, kon na verloop van tijd echter ontsnappen. “Ik bewonder hem, want hij verteert de ingrijpende gebeurtenissen voorlopig relatief goed”, zegt zijn mama.

Hilde Vanden Broucke (51) woont samen met haar man Luc Derammelaere en zoon Milan in de Beverenstraat in Deerlijk. Op dat adres runt ze een kniepraktijk maar het echtpaar heeft in de Harelbekestraat ook de populaire Bistro Poirot. “Toen ik deze middag naar de bistro wou vertrekken, was Milan nog niet aangekleed”, vertelt Hilde. “Kom jij dan maar te voet”, riep ik hem. Buiten zag ik een oude, goudkleurige Mercedes staan. Er hing een felgele nummerplaat aan, met zwarte letters, en er zaten twee jonge mannen in. Ik sloeg er niet al te veel aandacht op en vertrok.” Wat Hilde niet wist, was dat de mannen eigenlijk op de uitkijk zaten, klaar om in te breken in haar woning.

“Blijf van mijn hondjes!”

Nauwelijks was de vrouw vertrokken, of het duo uit de oude Mercedes drong de woning binnen via een schuifraam aan de achterzijde. “Ze waren verrast om Milan aan te treffen in zijn slaapkamer”, vertelt Hilde. “Milan voelde zich bedreigd, net als zijn drie dwergpoedels in de kamer. Hij schreeuwde de daders toe dat ze van de dieren moesten blijven en wonder boven wonder deden ze dat ook. Milan moest hen wel opsluiten. Minder lief waren ze voor mijn zoon zelf. Hij werd bedreigd met een schaar en incasseerde slagen met enkele drumstokken. De daders spraken Frans en Engels maar even later ook gewoon perfect Nederlands. Ze waren niet gemaskerd.”

Milan slaagde er met enkele handigheidjes in zich te bevrijden en ging alarm slaan bij z’n opa, die vlakbij woont” Hilde Vanden Broucke

Foute code gegeven

De gangsters zetten Milan onder druk om te weten waar in het pand geld te rapen was. “Ze hadden al een bankkaart gevonden”, zegt Hilde. “Milan moest de code geven maar gaf in al zijn haast de verkeerde combinatie. Na verloop van tijd vonden de daders een grote geldsom - duizenden euro’s - die nochtans goed weggestopt zaten. Daarop gingen ze op de loop, maar niet vooraleer ze Milan op de bovenverdieping hadden opgesloten in een berging.” De tiener bleef echter niet bij de pakken neerzitten. Hij slaagde er met enkele handigheidjes in zich te bevrijden, sprong van het terras op de bovenverdieping naar beneden en ging alarm slaan bij z’n opa, die vlakbij woont.

Op klaarlichte dag

Hilde is blij dat haar zoon fysiek niks mankeert. “Milan heeft dat super gedaan”, vindt ze. “Hij slaagde er in vrij kalm te blijven en zocht om zich zo snel mogelijk te bevrijden, nadat de daders gevlucht waren. Hopelijk krijgt hij later niet de mentale weerbots van zijn naar avontuur. Het is bijzonder straf dat zoiets op klaarlichte dag kan gebeuren. De daders hadden er op gerekend dat er niemand thuis zou zijn. Verkeerd dus. Ik hoop dat ze gauw gevat en streng gestraft worden.” De politie onderzoekt de zaak en ook het parket volgt het dossier nauwgezet op de voet.