Franse automobilist gewond na ferme klap tegen betonnen middenberm VHS

26 oktober 2019

09u16 0 Deerlijk Op de E17 is zaterdag rond half zeven een Peugeot met Franse nummerplaat in nog onduidelijke omstandigheden tegen de betonnen middenberm gebotst. De bestuurder raakte gewond.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit Deerlijk in de richting van Antwerpen. Door de impact tegen de middenberm werd het voertuig weggekatapulteerd. Het kwam tot stilstand in het midden van de rijweg. De bestuurder werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten sloten twee rijstroken af om veilig de interventie te kunnen afwerken. Dat veroorzaakte, gezien het vroege uur, geen al te grote verkeershinder. De brandweer maakte de rijweg weer proper. Na een uur was de hinder voorbij.