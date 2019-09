Fosforgranaat gevonden bij graafwerken: 20-tal buurtbewoners geëvacueerd VHS

28 september 2019

08u21 3 Deerlijk Bij graafwerken in de tuin van een leegstaande woning in de Stationsstraat in Deerlijk is vrijdagavond rond zes uur een fosforgranaat gevonden. Toen het projectiel geraakt werd, ontstond een steekvlam, gevolgd door witte rook. Een twintigtal buurtbewoners moest hun huis verlaten.

De man die bezig was met de graafwerken, gooide meteen aarde op de fosforgranaat, om de vlammen te doven en te vermijden dat er nog witte rook zou ontsnappen. De hulpdiensten sloten de Stationsstaat af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Zowat twintig buurtbewoners werden geëvacueerd naar het buurthuis, iets verderop. De militairen van DOVO (Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen) kwamen ter plaatse om het projectiel te neutraliseren en weg te brengen. Fosforgranaten werden in de oorlog gebruikt om een rookgordijn op te trekken en het de vijand op die manier moeilijk te maken. De witte rook is gevaarlijk voor de mens.